استهداف خط نقل الكهرباء المجهز لمشروع ماء الكرخ بعبوات ناسفة

2021/08/13 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء،نفيرها العام واستنهاض جميع امكانياتها لإعادة الاعمار، إثر استهداف خطوط الكهرباء المجهزة لمشروع ماء الكرخ في العاصمة بغداد .

وذكرت الوزارة في بيان ان خطي نقل الطاقة الكهربائية ماء الكرخ – نصر، وماء الكرخ – طارمية التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة تعرضا الى عمل تخريبي ارهابي بتفجير بعبوات ناسفة ادت الى تضرر برج رقم ثلاثة عشر الحامل للخطين المذكورين قرب محطة ماء الكرخ، وتابعت الوزارة ان الاصرار على استهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية ما هو الا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الارهاب والتخريب باستهدافه عبر ملفي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.

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