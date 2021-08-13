السلطات الصحية الأميركية تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لذوي المناعة الضعيفة

2021/08/13 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الولايات المتحدة إعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأكدت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة جانيت وودكوك إن البلاد دخلت موجة أخرى من الجائحة وان إدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ويأتي القرار في وقت تقول فيه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، ان أقل من ثلاثة في المئة من الأميركيين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والذي يتعلّق الأمر تحديداً بما ينجم عن زرع أعضاء أو عن أمراض على غرار الإيدز والسرطان، وهو ما يجعل مناعة هؤلاء الاشخاص بعد تلقيهم اللقاح أضعف مما لدى الأصحاء.

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