الجيش التركي يقتل مواطناً عراقياً خلال مواجهات مع حزب العمال في دهوك

2021/08/13 | 17:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قتل مدني، الجمعة، برصاص الجيش التركي في منطقة زاخو شمال العراق، خلال اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني اندلعت فجراً.وقال مدير ناحية كاني ماسي في قضاء زاخو في محافظة دهوك، إن الرجل ويدعى (ابراهيم حسن) من قرية دشيش التابعة للناحية، سقط ضحية طلقة نارية من قبل الجيش التركي فيما كان يتفقد مزرعته في القرية”.[…]

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