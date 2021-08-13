وجبة خفيفة بسيطة تحد من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية !

2021/08/13 | 17:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثبت أن عنصرا بسيطا للوجبات الخفيفة له

فوائد صحية رائعة بما في ذلك تقليل

مخاطر الإصابة بالسرطان والنوبات

القلبية، وخفض الكوليسترول والمساعدة

على إنقاص الوزن.

ويعتمد عيش حياة طويلة وصحية إلى حد

كبير عل

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