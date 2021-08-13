الأطعمة الستة التي تحتاج إلى تناولها لتجنب نقص فيتامين B12

2021/08/13 | 17:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد تناول مجموعة متنوعة من

الفيتامينات والمعادن أمرا ضروريا لنمط

حياة صحي.



وفيتامين B12 هو واحد من ثمانية

فيتامينات B الحيوية التي تحتاجها

أجسامنا للعمل بشكل جيد.

ويساعد فيتامين B12 الجسم على تكوين

خ

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