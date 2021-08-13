برلماني يربط بين فشل الكاظمي بحماية أبراج الكهرباء والانتخابات

2021/08/13 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

وجه النائب المستقل باسم خشان، اليوم الجمعة، رسالة الى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بخصوص حماية العملية الانتخابية المرتقبة.

وقال خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، اننا "لا نعرف كيف سيستطيع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الايفاء بوعوده بشأن حماية العملية الانتخابية في العراق، وهو حاليا لا يستطيع حماية ابراج الطاقة الكهربائية في المدن المختلفة من الاعمال الارهابية والتخريبية".

وأضاف، أن "العمليات الارهابية لاستهداف ابراج الطاقة الكهربائية، حتى هذه اللحظة، رغم اعلان الحكومة وضع خطط لحمايتها وتأمينها، لكن دون اي شيء على ارض الواقع، وهذا الأمر حقاً يثير مخاوف، فهذا يعني ان الحكومة ايضا لا تستطيع توفير اجواء آمنة حقاً للعملية الانتخابية، ما تتحدث فيه هو فقط وعود، لا غير".

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