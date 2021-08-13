وزارة التربية تقيم دورة تحكيمية للكرة الطائرة في الديوانية

2021/08/13 | 18:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ اقامت المديرية العامة للتربية الرياضية في وزارة التربية دورة تحكيمية للكرة الطائرة في مدينة الديوانية .وشاركت في الدورة التي استمرت ثلاثة ايام مديريات التربية في محافظات البصرة وميسان والمثنى وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والديوانية / انتهى

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