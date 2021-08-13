2021/08/13 | 18:10 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمليات الانبار: انسحاب المتظاهرين من سيطرة الصقور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/13 | 18:10.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الانبار: انسحاب المتظاهرين من سيطرة الصقور) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الانبار: انسحاب المتظاهرين من سيطرة الصقور) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الانبار: انسحاب المتظاهرين من سيطرة الصقور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).