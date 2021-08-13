وفاة الفنان العراقي

2021/08/13 | 18:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان آرا يسايان الذي توفي أثر مضاعفات فيروس كورونا.

وقالت النقابة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "تنعى رحيل الفنان آرا يسايان والذي وافته المنية هذا اليوم أثر إصابته بفيروس كورونا سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه وإنا إليه راجعون".

وأضاف البيان أن "الراحل له دور مهم في توثيق جماليات الأزياء التراثية في منطقة وادي الرافدين، وعطاءه الثري في مجال تصميم اللوحات الراقصة والإخراج الاستعراضي للأزياء العراقية، فكان مؤرشفًا للجمال والتراث العراقي".

وتابع، "لا يسعنا إلا أن نتقدم لأهله وذويه بخالص تعازينا ونتضامن معهم في مأساتهم، كما نعزي زملاءه وأصدقائه ومحبيه بهذا الفراق المفاجئ والمؤلم".

وآرا ياسيان، بحسب البيان، من مواليد 1968، وهو "عارض أزياء ومصمم ومخرج وشغل إدارة قسم العروض لفترة طويلة قدم خلالها عروضًا فنيًا جمالية تراثية لصالح الدار العراقية للأزياء في محافل محلية وعالمية نال خلالها جوائز وشهادات تقديرية، كما حصد المدالية الذهبية وكأس العالم وشهادة تقديرية كأفضل مخرج عربي في العالم وأفضل مخرج اوبريتات في حفل أقيم مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن، برعاية منظمة المجموعة العربية للمبدعين العرب في العالم the arabs group وبهذا يكون أول مخرج عراقي وعربي يفوز بهذا اللقب".

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