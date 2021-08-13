الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص بتهمة تهريب النفط للحرس الثوري

2021/08/13 | 18:12 - المصدر: وكالة ناس

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الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في شبكة دولية لتهريب النفط دعما لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني

الخزانة الأميركية: فيلق القدس الإيراني يستخدم عائدات النفط لتمويل "أنشطته الخبيثة"

يتبع...

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