الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على شخصيات من العراق وعمان بسبب تهريب النفط الايراني

2021/08/13 | 18:12 - المصدر: NRT عربية

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دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

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