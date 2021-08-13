2021/08/13 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه لم يتم تحديد أي حالات إصابة جديدة بفيروس “ماربورغ” حتى الآن في غينيا، لكن المخالطين للحالة القاتلة تتم متابعتهم مرتين يوميا خلال فترة الحضانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تكشف مستجدات ظهور فيروس “ماربورغ” واحتمالات تفشيه المركز الخبري الوطني.

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