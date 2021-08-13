واشنطن تفرض عقوبات على شبكة متهمة بتهريب النفط لصالح إيران

2021/08/13 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الإدارة الأمريكية، عن فرضها عقوبات على ثلاثة أشخاص وخمسة كيانات وسفينة بتهمة تورطها في “شبكة دولية لتهريب النفط” دعما لـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن السمسار النفطي العماني محمود رشيد عمرو الحبسي يترأس القائمة السوداء الجديدة، متهمة إياه بـ”الشراكة مع مسؤولين بارزين في “فيلق القدس” واستخدام عدة شركات لتسهيل تصدير النفط الإيراني إلى زبائن أجانب بينهم مشترون في منطقة شرق آسيا”.

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