2021/08/13 | 18:21 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة أمينة المكتبة المركزية في البصرة عالية محمد باقر: أنقذت آلاف الكتب عام 2003 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/13 | 18:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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