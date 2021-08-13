روسيا تمهل مراسلة BBC إلى نهاية أغسطس لمغادرة البلاد بسبب خطوات بريطانية

2021/08/13 | 18:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تلفزيون "روسيا 24" الرسمي، الخميس، أن روسيا ترفض تمديد تأشيرة دخول صحفية تعمل في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تعمل في موسكو، وتطردها بالفعل.

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