الإعلام الأمني تعلن القبض على متسللين من سوريا الى العراق

2021/08/13 | 18:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 10 أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا من الجانب السوري باتجاه الاراضي العراقية.وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة والاستعانة بالكامرات الحرارية, تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع – شعبة استخبارات الفرقة ٢٠ …

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