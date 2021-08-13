الحكيم يحذر من انهيار النظام السياسي مع استمرار التوافقية

2021/08/13 | 18:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، من انهيار النظام السياسي مع استمرار التوافقية والتنصل من المسؤولية في الفشل، فيما أشار إلى أن حكومة الكاظمي بحاجة الى إسناد ودعم شعبي وسياسي لإكمالها وترسيخها.وقال الحكيم، خلال كلمته في تجمع جماهيري بمناسبة شهر محرم الحرام وسط العاصمة بغداد، إن “العراق تعرض خلال تأريخنا الحديث …

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