2021/08/13 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ..دنيا سمير غانم في أول زيارة لقبر والدتها الفنانة دلال عبد العزيز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. دنيا سمير غانم في أول زيارة لقبر والدتها الفنانة دلال عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. دنيا سمير غانم في أول زيارة لقبر والدتها الفنانة دلال عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).