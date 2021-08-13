الأهلي المصري يواجه الفائز من بطلي النيجر وبوروندي في دور الـ32 بأبطال أفريقيا

2021/08/13 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اوقعت قرعة الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2021 – 2022 والمقامة حاليا في القاهرة، يونيون سبورتيف جيندراماري بطل النيجر ولوماسيجيه بطل بوروندي، اللذين سيتواجهان خلال الدور التمهيدي للبطولة، على أن يلعب الفائز منهما مع النادي الأهلي المصري في دور الـ32.وتقام حاليا القرعة بدون أي حضور سواء لممثلي الأندية المشاركة أو الإعلام، وفقا للإجراءات الإحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا ".ولن يخوض الأهلي المصري منافسات الدور التمهيدي للبطولة بينما سيبدأ مباشرة من دور الـ32.وهناك 10 فرق لن تخوض غمار الدور التمهيدي وهي الأهلي و الزمالك من مصر، والترجي والنجم الساحلي من تونس، والوداد و الرجاء من المغرب، ومازيمبي الكونغولي،و صن داونز الجنوب أفريقي، وحوريا كوناكري الغيني بجانب سيمبا التنزاني ".وكان النادي الأهلي المصري قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما توج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائري".ويمثل مصر في دورى أبطال أفريقيا في موسمه الجديد 2021 - 2022 فريقي الأهلي والزمالك، بينما يشارك فريقي المصري وبيراميدز في بطولة الكونفدرالية ".وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم / الكاف / أنه سيسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيفه بإشراك فريقين في مسابقتيه المخصصتين للأندية، بينما تشارك الاتحادات ذات التصنيف الأقل بفريق واحد في كل مسابقة ".وتشمل قائمة الاتحادات التي من المقرر أن تمثل بفريقين في بطولتي الكاف كلا من جنوب أفريقيا، والجزائر، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا "./انتهى2

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