محافظ البصرة يوجه الجهات المعنية بإزالة التجاوزات دون استثناء

2021/08/13 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /نينا / وجه محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني الدوائر المعنية " بإزالة كافة التجاوزات على الشوارع والأرصفة والساحات التابعة للدولة بالمحافظة .قال العيداني بحسب رسالة صوتية " ان التجاوزات اضرت بالبصرة واهلها وتعدت في ذلك على جميع الخدمات منها الماء والكهرباء ، لافتا الى ان سبب خراب البصرة هي التجاوزات العشوائية رغم الكتب والاتصالات التي تصلني بتأجيل رفع تلك التجاوزات.واضاف " ان حكومة البصرة خصصت اماكن خدمية خارج المدينة ، ألا ان البعض لايرغبها حسب اهوائه ".واكد محافظ البصرة ان محاسبة المتجاوزين وإزالة التجاوزات دون استثناء وفي حال امتناعهم فانهم سيحاسبون حسب القانون " مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ الاوامر من قبل القوات الأمنية وفي حال تقاعس اي موظف عن تنفيذ واجبه سيتعرض للمساءلة القانونية.واشار العيداني الى "ان رفع التجاوزات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حملة اطلقها في عموم العراق عقب اغتيال مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم./انتهى

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