الكاظمي: قوى التطرف والإرهاب تحاول خلط الأوراق عبر ضرب أبراج الكهرباء

2021/08/13 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعقب الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان قوى الإرهاب والتطرف تحاول خلط الأوراق عبر ضرب أبراج الكهرباء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الكاظمي على تويتر قال فيها ان يد الإرهاب والأطراف التي لا تريد للعراق الخير تسعى الى خلط الأوراق بعد الزيادة غير المسبوقة بإنتاج الطاقة وهو ما يدل على يأس الإرهاب أمام إرادة الشعب، مضيفا ان العمل مستمر لرفع إنتاج الكهرباء وإصلاح الأضرار فوراً، وان قواتنا البطلة ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب.

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