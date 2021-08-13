العاني يدعو الحكومة الى منع ظاهرة السلاح المنفلت الذي يستخدم مراراً ضد دول الجوار

2021/08/13 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية، أن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ستشاركان بمؤتمر الجوار العراقي المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي،

وقال عضو اللجنة النائب ظافر العاني إن الدول المدعوة للمؤتمر المزمع عقده في بغداد معنية بأمن واستقرار العراق، لافتاً الى أن معظم المشاكل الداخلية نابعة من الصراعات الاقليمية والتدخلات بالشأن العراقي

وتابع يجب ألّا يكون العراق مصدراً لتهديد دول الجوار، وألّا يكون بوابة للتدخلات الخارجية والداخلية، داعياً الحكومة الى منع ظاهرة السلاح المنفلت الذي يستخدم مراراً ضد دول الجوار.

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