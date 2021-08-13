الصحة تسجل 75 حالة وفاة و9967 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021/08/13 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ارتفاع جديد بمؤشر الوفيات.

وقالت الوزارة في بيان إن مختبراتها سجلت أيضا أكثر من تسعة آلاف وتسع مئة إصابة جديدة بالجائحة خلال يوم واحد فقط في حين تماثل للشفاء تسعة آلاف وثمان مئة وتسعين شخصا في عموم محافظات العراق.

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