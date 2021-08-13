صور: وفد من رئاسة الجمهورية يقدم التعازي لذوي مدير بلدية كربلاء المغدور

2021/08/13 | 18:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توجه وفد رئاسي، الجمعة، إلى محافظة كربلاء لتقديم التعازي الى عائلة مدير البلدية الراحل عبير الخفاجي.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 اب 2021)، انه "بتوجيه من الرئيس برهم صالح، توجه وفد رئاسي الى كربلاء المقدسة لتقديم التعازي لعائلة الشهيد عبير الخفاجي".

وأضاف البيان "ضم الوفد رئيس مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري ورئيس ديوان الرئاسة مهند البياتي".

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