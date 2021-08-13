شاهد بالفيديو.. مقتل صاحب مولدة في وضح النهار بمحافظة النجف

2021/08/13 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل احد اصحاب المولدات الاهلية في محافظة النجف، اليوم الجمعة، على يد مسلحون مجهولو الهوية.

وحصل NRT عربية نسخة منه اليوم (13 اب 2021)، على مقطع فيديو مصور يوضح مقتل احد اصحاب المولدات الاهلية في محافظة النجف.

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