عمليات الانبار تعلن انسحاب المتظاهرين من سيطرة الصقور

2021/08/13 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات الانبار ناصر الغنام، الجمعة، انسحاب المتظاهرين السلميين من سيطرة الصقور.

وأكد الغنام في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (13 آب 2021)، "انسحاب المتظاهرين وعودة حركة السير الى طبيعتها في سيطرة الصقور".

وأضاف الغنام، "شكرا لتضافر الجهود، شكرا لمهنية قواتنا الامنية الجيش وسوات والشرطة، شكرا لوعي الاخوة المتظاهرين واحترامهم لقواتهم الامنية، شكرا لشيوخ المحافظة وابناءها المحبين لجيشهم البطل".

يشار الى أن محافظ الانبار علي فرحان قد اجتمع في وقت سابق من اليوم الجمعة في مدينة الفلوجة بشيوخ ووجهاء عشائر ومثقفي واكاديميي المحافظة للاطلاع على موقفهم من الدعوات الرامية لإقامة التظاهرات في الانبار.

وعبر ابناء المحافظة عن رفضهم القاطع لجميع الدعوات الرامية لإقامة التظاهرات في الانبار، مبدين ترحيبهم "بمن يأتي ضيفا كريما على مضايف اهلها ولا مكان لمن يحاول المساس بأمنها واستقرارها".

H.J.H

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