2021/08/13 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 10 أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا من الجانب السوري باتجاه الاراضي العراقية.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة والاستعانة بالكامرات الحرارية, تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ٢٠ - وباسناد قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ خلال عمليتين منفصلتين، من القاء القبض على ١٠ أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا من الجانب السوري باتجاه الاراضي العراقية عبر قرى ام الخبازي وخازوكة التابعتين لقضاء سنجار غربي نينوى".

وأشارت إلى "تسليمهما للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعمليتين منفصلتين.. الاستخبارات تطيح بمتسللين من سوريا الى العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعمليتين منفصلتين.. الاستخبارات تطيح بمتسللين من سوريا الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).