أجواء عاشوراء في مدينة الكاظمية المقدسة.. صور

2021/08/13 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتصوير: حسين الونانارتسمت اجواء عاشوراء الإمام الحسين (ع) في مدينة الكاظمية المقدسة، حيث انتشرت المواكب الحسينية أمام القبب الطاهرة معلنة حزنها وشجونها لاحياء الأيام المباركة من شهر محرم الحرام.

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