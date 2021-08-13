صفحات حول المنهجية الفلسفية - زهير الخويلدي

2021/08/13 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي تمهيدتبوأت المنهجية مكانة أساسية في أروقة الفلسفة وتدريسها الى درجة أنها نافست العلوم في تسمية المنهج وظهرت فلسفة المنهج والمنهاج الفلسفي.



وهذا لا يعني أن المنهجية اختصاص فريد يحتكره الفلاسفة وأن المعارف الأخرى على غرار الدين والتاريخ واللغة والاقتصاد والمجتمع والأخلاق هي معارف بلا مناهج وحقول يمكن التجول فيها دون دليل ومناطق لا تحتاج الى نور العقل وصراط المنطق السديد ومحك النظر.



كما يقوم المن ......





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