من يقف وراء حرب التجويع والافقار والابادة في لبنان ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2021/08/13 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي من يقف وراء حرب التجويع والافقار والابادة في لبنان ....!!!!في نشرة المسائية الاخيرة التي بثتها قناة الميادين (في 12 آب) , وهي قناة كما نعلم بدأت منذ عقد من الزمن كقناة وطنية بامتياز وتحمل شعاراً إعلامياً وثورياً عنوانه " الواقع كما هو ", تعرضت فيه مقدمة النشرة لقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات وتبعاته الكارثية على الشعب اللبناني والذي تجاوز فيه رياض سلامة دور الحكوم ......





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