نمر إنترناشينال.. واشنطن تفرض عقوبات على عماني

2021/08/13 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على مواطن عماني وشركات مرتبطة به لتسهيل تهريب النفط الإيراني.

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