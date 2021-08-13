النقل تعلن إنجاز 85% من مشروع سكة حديد محطة قطار الصمود

2021/08/13 | 19:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن انجاز 85 في المئة من مشروع مد خط سكة حديد من محطة قطار الصمود وصولاً الى ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ذلك جاء بعد تاكيدات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي؛ والمتابعة المستمرة لمدير عام السكك طالب جواد …

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