المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب مواد ممنوعة في أم قصر

2021/08/13 | 19:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط محاولة تهريب ٣ حاويات تحتوي مواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيأة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تمكنت من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط ثلاثة حاويات معدة …

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