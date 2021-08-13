محاجر صحية تعود للقرون الوسطى أعدّت هذه المدينة بشكل فريد لمواجهة الجائحة

2021/08/13 | 19:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد المدينة الكرواتية دوبروفنيك موطنًا لمحاجر صحية قديمة وممارسات من العصور الوسطى كانت تهدف إلى منع انتشار الطاعون.

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