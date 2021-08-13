2021/08/13 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

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مقتدي الصدر في تغريدة له يشارك بهاشتاغ #كلا_كلا_للطائفية و #كلا_للفساد_والطائفية_والتبعية

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