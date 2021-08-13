انشطار سفينة إلى نصفين يتسبب بتسريب النفط في إحدى البحار

2021/08/13 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

انشطرت سفينة شحن عملاقة إلى قسمين، بعد أن جنحت قبالة سواحل ميناء شمالي اليابان، مما أدى إلى تسرب نفطي هائل.

وأظهرت لقطات انشطار السفينة، ثم غرق مؤخرتها في قاع البحر وبينما ظل الجزء الثاني طافيا فوق سطح الماء لفترة من الوقت.

وقال خفر السواحل الياباني إن السفينة "كريمسون ولاريس" كانت ترفع علم بنما وعلى متنها 21 بحارا من الصين وفيتنام.

انشطرت سفينة شحن عملاقة إلى قسمين، بعد أن جنحت قبالة سواحل ميناء شمالي اليابان، مما أدى إلى تسرب نفطي هائل.

وأظهرت لقطات انشطار السفينة، ثم غرق مؤخرتها في قاع البحر وبينما ظل الجزء الثاني طافيا فوق سطح الماء لفترة من الوقت.

وقال خفر السواحل الياباني إن السفينة "كريمسون ولاريس" كانت ترفع علم بنما وعلى متنها 21 بحارا من الصين وفيتنام.

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