العراق بطلا للعرب ببطولة الطاولة في الأردن

2021/08/13 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توج المنتخب الوطني العراقي للشباب، اليوم الجمعة، بذهبية بطولة العرب للطاولة المقامة في الاردن.

وفاز المنتخب العراقي بالميدالية الذهبية في بطولة العرب للطاولة التي اختتمت اليوم بلقاء الكاس بين العراق ومصر.

وتأهل منتخبنا من مجموعته التي ضمت قطر والبحرين وفلسطين، وبلقاء نصف النهائي فاز على الاردن.

ونظم البطولة الاتحاد الاردني بالطاولة، وبأشراف الاتحاد العربي للعبة، وكذلك ضمت فعاليات لفئات المتقدمين والأشبال.

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