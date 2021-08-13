الحشد يؤمن خانقين بالكامل تزامنا مع شهر محرم

2021/08/13 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تأمين خانقين من الداخل والخارج تزامنا مع شهر محرم.

وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي انتشرت اليوم، على الطريق الرابط بين نفط خانة وخانقين في محافظة ديالى لتأمين حدود قضاء خانقين من اي خروقات امنية وذلك تزامنا مع شهر محرم الحرام".

وأضاف البيان، أن "قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي انتشرت ايضا في داخل قضاء خانقين لتأمين المواكب والحسينيات".

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