جامعة ديالى تحتل مركزا متقدما في التصنيف التايمز العالمي البريطاني

2021/08/13 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / احتلت جامعة ديالى مركزا متقدما في التصنيف التايمز العالمي البريطاني للمنطقة العربية الخاص باهداف التنمية المستدامة .وقال رئيس جامعة ديالى عبد المنعم عباس كريم في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه ان الجامعة احتلت المرتبة / 11 / من بين الجامعات العراقية والتسلسل 101 على مستوى الجامعات العربية في تصنيف التايمز البرطاني وهذا يمثل ثمرة جهود تبذل من اجل الارتقاء بواقعها العلمي والخدمي والمحافظة على مكانتها بين نظيراتها العالمية .من جانبه اوضح مسؤول وحدة التصانيف في جامعة ديالى خالد غضبان يعتمد تصنيف التايمز البريطاني في ترتيب الجامعات على عدد استشهادات البحوث المنجزة من قبل باحثي الجامعة والسمعة والنظرة العالمية .فضلا عن جودة التعليم والتفاعل المجتمعي ./انتهى

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