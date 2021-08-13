الصدر :محاولة التظاهر في محافظة الانبار من قبل بعض الجهال انما هي محاولة لاثارة الفتنة الطائفية ليتغذى عليها بعض الساسة الفاسدين

2021/08/13 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان محاولة التظاهر في محافظة الانبار من قبل بعض الجهال انما هي محاولة لاثارة الفتنة الطائفية ليتغذى عليها بعض الساسة الفاسدين./انتهى2

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