ناظم يكشف عن أهداف قمة بغداد ويحسم مصير صرف الدولار ودرجات الحذف والاستحداث

2021/08/13 | 19:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار، الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الجمعة، عن حضور دول مهمة لقمة بغداد، المقرر عقدها نهاية آب الجاري، وفيما حسم مصير احتساب سعر الصرف في موازنة العام المقبل، أكد إرسال الوزارات درجات الحذف والاستحداث لمجلس الخدمة الاتحادي.وقال ناظم في مقابلة موسعة مع الوكالة الرسمية، إن “قمة بغداد المقرر […]

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