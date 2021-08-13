إعادة عجلة تحمل مواد مخالفة للضوابط إلى الجانب السوري في القائم

2021/08/13 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إعادة عجلة إلى الجانب السوري تحمل مواد غير مستوفاة لشروط الاستيراد في منفذ القائم الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، “تمكنت مديرية منفذ القائم الحدودي من إعادة إرسالية إلى الجانب السوري محملة أدوات منزلية من مادة (الفافون)”.

واوضحت “ذلك كونها غير مستوفية للشروط الصحية و لعدم توفر شروط الاستيراد للبضاعة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة”.

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