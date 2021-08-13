لبنان يصدر توضيحاً بشأن صحة رئيس البلاد

2021/08/13 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، شائعات كان قد تم تداولها تحدثت عن الوضع الصحي للرئيس ميشال عون.

وذكر الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على تويتر، أن المكتب الإعلامي للرئاسة “ينفي نفياً قاطعاً الأخبار المختلقة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروّج من حين إلى آخر”.

واتهم المكتب الإعلامي مروجي تلك الإشاعات بأنهم يقصدون إحداث البلبلة، مؤكدا على أن الرئيس اللبناني بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا.

في سياق متصل، دعا عون مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها.

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