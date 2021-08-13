شاهد.. كيف قامت CNN بتغطية أخبار نشوء الهواتف المحمولة في عام 1982

2021/08/13 | 20:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الهواتف المحمولة القديمة في سيارتك إلى احتمال وجود هاتف في جيب كل من يريد اقتنائه، شاهد كيف غطت شبكة CNN أخبار نشأة الهواتف المحمولة في عام 1982.

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