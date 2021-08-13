2021/08/13 | 20:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح رسمي لبناني بشأن تعرض رئيس الجمهورية لنوبة قلبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/13 | 20:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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