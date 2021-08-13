مقامات المدن والموسيقى - سعد محمد موسى

2021/08/13 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى الجزء الخامسآزمُّورالى الجنوب من الدار البيضاء (كازبلانكا) بحدود 80 كم توجد هنالك مدينة صغيرة تعتبر من أقدم مدن المغرب، تدعى (آزمور) يعود أصلها الى جذور أمازيغية وتعني شجرة الزيتون البري العاقر (الزبوج)، وتقع على الضفة اليسرى من نهر أم الربيع الذي ينبع من سلسلة جبال الاطلس وتخوم مدينة (خنيفرة) ويتجه غرباً ليصب في (المحيط الاطلسي).كانت الرحلة المعرفية شيقة ومهمة برفقة الصديق المغربي (س ......





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