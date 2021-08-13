مقتل 27 شخصا على الأقل جراء السيول شمالي تركيا

2021/08/13 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ الواسعة في شمالي تركيا بعد أن أدت السيول على طول ساحل البحر الأسود إلى مقتل 27 شخصاً على الأٌقل.

وتعد ولاية كاستامونو المنطقة الأكثر تضرراً، حيث شهدت وفاة 25 شخصاً.



وتوفي شخصان آخران في مدينة سينوب على الساحل.

وتسببت الفيضانات في انهيار بعض المباني وتدمير العديد من الجسور وإغلاق بعض الشوارع بالسيارات المحطمة وقطع إمدادات الطاقة الكهربائية.

وكانت تركيا قد اضطرت هذا الشهر أيضاً إلى مواجهة حرائق غابات هائلة في الجنوب.

وأجبرت هذه الحرائق- التي أصبحت الآن تحت السيطرة- الآلاف من السكان المحليين والسياح على الفرار من مرمريس والمناطق المحيطة بها.

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