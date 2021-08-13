تطبيق Zoom يطلق ميزة جديدة خاصة بتركيز الطلاب و عدم تشتيت انتباههم

2021/08/13 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

مع تواصل جائحة كوفيد 19 و تحول الكثير من الناس إلى وضع العمل و الدراسة من البيوت، أصبحت منصة المؤتمر عبر الفبديو Zoom واحدة من البدائل المميزة للطلاب لحضور الدروس عن بعد، و تحاول Zoom تخصيص هذه الفئة من خلال إدراج ميزات جديدة تساعدهم على التركيز و تحارب تشتت الذهن أثناء حضور حصص الدراسة.

و بحسب المدونة الرسمية لـ Zoom فقد أعلنت المنصة عن مجموعة من خمسة من النصائح لجعل الطفل مستعدا للعودة إلى الدراسة الافتراضية، و من بين ما كشفت عنه المنصة هو توفير ميزة جديدة و هي "وضع التركيز/ Focus Mode"، وقالت المنصة:"لدينا أيضًا ميزة جديدة ، وضع التركيز ، والتي قد يقدمها مدرس طفلك في الفصل لمساعدة الطلاب على البقاء منتبهين.



يسمح وضع التركيز للمعلمين بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بطلابهم ، ويتيح للطلاب رؤية معلميهم دون رؤية المشاركين الآخرين في الفصل.



باستخدام هذه الميزة ، يمكن للمعلمين الإشراف على فصولهم الدراسية ، ولكن لن يتشتت انتباه الطلاب من خلال خلاصات الفيديو الخاصة بزملائهم أو الشعور بالخجل عند تشغيل الكاميرا الخاصة بهم."

Zoom أشارت كذلك إلى أن الميزة الجديدة تم تصميمها مع وضع بيئة التعلم الرقمية في الاعتبار ، مما يسمح للطلاب بالبقاء يقظين أو العمل على مهامهم أثناء الإشراف ، دون تشتيت انتباه الآخرين ومهامهم.



تتيح هذه الميزة للمضيف والمضيفين المشاركين عرض جميع مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاركين دون رؤية المشاركين الآخرين لبعضهم البعض.



يمتد هذا إلى مشاركة الشاشة ، حيث يمكن للمضيف والمضيف المشترك عرض الشاشة المشتركة لكل مشارك والتبديل بينها ، بينما يمكن للمشاركين عرض المحتوى الخاص بهم فقط.



إذا وجد المضيف أنه يجب مشاركة محتوى المشارك مع الآخرين ، فيمكنهم بسهولة بدء مشاركة شاشة المشارك مع الآخرين.

و تختم Zoom أنه إلى جانب المضيف والمضيفين المشاركين والمشاركين الذين سلطوا الضوء عليهم من قبل المضيف ، لا يزال بإمكان المشاركين في وضع التركيز مشاهدة الفيديو الخاص بهم ولكن يمكنهم فقط رؤية أسماء المشاركين الآخرين وردود أفعالهم أو ردود أفعالهم غير اللفظية وسماعهم عند عدم كتم الصوت.

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