الصيهود يدعو الكتل السياسية الى التنافس الشريف في الانتخابات والابتعاد عن سياسة تسقيط الاخر

2021/08/13 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة/نينا/دعا عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود الكتل السياسية الى ضرورة التنافس الشريف في الانتخابات والابتعاد عن سياسة تسقيط الاخر.وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم ان " الحكومة الحالية لا تملك مقومات النجاح لانها شكلت لغرض اجراء الانتخابات لذلك فهي اخفقت بشكل كبير في ملفات مهمة وحساسة ومنها عدم قدرتها على تحقيق الامن والارتقاء بالاقتصاد والحفاظ على العملية السياسية من الفوضى ".واضاف " يجب على الكتل السياسية الابتعاد عن التسقيط السياسي و سياسة اقصاء الاخر والتوجه نحو انقاذ العراق وشعبه من الواقع المرير الذي يعيشه من خلال اصلاح العملية السياسية و تحقيق متطلبات الشعب وتغليب المصلحة العليا للبلد على المصالح الشخصية والحزبية ".واشار الصيهود الى ان " الفساد المالي والاداري الذي يشهده العراق حاليا يضاهي ما يشاع من فساد في السنوات الماضية جميعها وبالتالي لا بديل عن الانتخابات الا باجرائها في موعدها المحدد لانهاء الفساد وقطع يد الفاسدين "./ انتهى س

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