القبض على 34 مطلوبا ومصادرة اسلحة متنوعة وضبط كميات من المواد المخدرة في البصرة

2021/08/13 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت القوات الامنية القبض على ١٥ مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة وصادرت اسلحة متنوعة وضبطت كميات من المواد المخدرة في البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة بحسب بيان تلقت وكالة / نينا / نسخة منه تمكنت قوة مشتركة من اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة البصرة القبض على ١٥ مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة في عدد من مناطق البصرة .واضاف البيان " صادرت القوات الامنية 9 بنادق كلاشنكوف و بندقية RBK بالإضافة إلى ضبط كميات من المواد المخدرة واعتدة خفيفة ومتوسطة وأشرطة عتاد ومخازن في مناطق قضاءي المدينة والقرنة وتوابعها .من جانب آخر تمكنت القوات الأمنية من خلال الواجبات اليومية والسيطرات المشتركة الإطاحة بتاجرين للمواد المخدرة ضبط بحوزتهما ٥٠٠ غرام من مادة الكرستال ، مبينة " كما أسفرت عمليات تفتيش لمراكز ومديريات شرطة البصرة ضمن القاطع الشمالي للمحافظة عن إعتقال ١٩ مطلوبا ابرزهم وفق المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات الجنائي./انتهى

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